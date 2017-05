Podle soudního znalce z oboru psychiatrie Vlastimila Tichého netrpí ani jeden z obžalovaných žádnou duševní poruchou.

U Ševčíka Tichý zjistil škodlivé užívání marihuany a pervitinu, ovšem bez závislosti. Tou podle znalce naopak trpí ve vztahu k alkoholu. Proto Ševčíkovi navrhl – pokud bude uznán vinným a odsouzen – ochrannou ambulantní léčbu.

Na dotaz soudce ohledně Ševčíkovy motivace k jednání Tichý odmítl, že by byl Ševčík motivován psychopatologicky. „Ta motivace vycházela spíše z jeho životního stylu a názorů,“ konstatoval znalec.

Ponomareva s Ševčíkem obžaloba viní z toho, že v květnu 2015 umístili nástražný zápalný systém do autobusu směřujícího z Prahy do bulharské Varny.

Podle obžaloby mělo jít o součást konkurenčního boje mezi dopravci, Ponomarevův otec na této trase totiž provozuje autobusovou linku a obžalovaní mu svým jednáním měli chtít pomoci.

Vinu odmítli



Oba obžalovaní v úterý odmítli, že by se něčeho takového měli dopustit. Ponomarev přiznal, že zápalný systém z benzinu, polystyrénu a časového spínače s akumulátorem sestavil, údajně ho ale pouze chtěl nechat Ševčíka převézt do Bulharska, kde by si jej převzal kupec, kterého Ponomarev potkal v baru.

Ševčík zase u soudu tvrdil, že netušil, co se v tašce ukrývá a udělal to jen pro peníze.

Tašku s krabicí od bot, ve které byl systém uložen, objevil po několika hodinách jízdy řidič autobusu na dálnici v Maďarsku. Ze zavazadlového prostoru se totiž linul zápach benzinu. Zavolal proto maďarskou policii, která zápalný systém zneškodnila.

Ševčík se mezitím vracel do Prahy, protože mu inkriminovaný autobus ujel, když se mladík šel během přestávky v Brně vyzvracet a opláchnout. Oběma mladým mužům hrozí až patnáctileté vězení.