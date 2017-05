Ďábelský plán Bejdákovi nevyšel, neboť na zmrzačení přítele si najal policejního agenta. Před soudy se ale hájil tím, že šlo o nedorozumění. „Mluvil jsem o tom, ale nemyslel jsem to vážně, bylo to jen takové plácání. Když jsem se sešel s tím chlápkem, co to měl udělat, dostal jsem strach, chtěl jsem mu říct, ať to nedělá, že to nechci, ale to už jsem nestihl. Nevím, co se mi to honilo v hlavě,“ vypověděl už u krajského soudu Bejdák.

Ten mu však neuvěřil a poslal ho do vězení za pokus loupeže. U VS se domáhal jen mírnějšího trestu. Ani tam však nepochodil.

Lukáš Bejdák dříve před soudem

FOTO: Petr Kozelka, Právo

„Odvolání jsme zamítli jako nedůvodné. Jedenáctiletý trest, ač je při horní hranici zákonné sazby, která činí pět až dvanáct roků, není nepřiměřeně přísný. To především kvůli trestní minulosti obžalovaného. Pětkrát byl soudně trestán v Česku, a to mimo jiné za majetkovou a také násilnou trestnou činnost dokonce se zbraní. Dvakrát pak byl odsouzen také v Rakousku, přičemž deliktů se dopouštěl i poté, co byl v roce 2013 podmíněně propuštěn z výkonu trestu. Navíc nyní žalovanou trestnou činnost připravoval po předchozím uvážení ze ziskuchtivosti a úkoloval při tom jiné osoby. Naopak, žádné polehčující okolnosti neexistují,“ vysvětlil Právu mluvčí olomouckého VS Vladimír Lichnovský.

Kamarád se obrátil na policii

Bejdák byl už v minulosti odsouzen na devět let za členství v gangu, který unášel a vydíral cizince, přepadal banky a pošty. Když se dostal na svobodu, téměř plynule vyměnil český žalář za rakouský, kde si odseděl trest za krádeže aut. Ani pobyt v rakouské káznici však u něj nevedl k tomu, aby se konečně začal živit poctivě.

Naopak, hned po propuštění začal osnovat plán, jak se zmocnit majetku starého německého lékárníka, u něhož dříve pobýval. Po svém kamarádovi ve Znojmě chtěl, aby fyzicky napadl oběť tak, že bude mít taková zranění, jež jej upoutají na invalidní vozík.

Pak se o poškozeného s bytem v Řecku a vilou v Itálii chtěl starat a disponovat s jeho majetkem. Bejdákův kamarád se ovšem hned obrátil na policii a jeden z detektivů začal s mužem vyjednávat. Obžalovaný se s agentem několikrát sešel, dal mu fotky oběti a adresu a sliboval za čin odměnu ve výši 20 tisíc eur (asi 530 tisíc Kč).