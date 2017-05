„V pondělí odpoledne volal nějaký mužský hlas na poštu v obci Ježov a představil se jako policista. Sdělil, že za chvíli na poštu přijede zaměstnanec policie v pracovním obleku, který bude provádět dezinfekci kontaminovaných bankovek po údajném chemickém útoku. Pracovnici pošty dále sdělil, že uvedený zaměstnanec přijde zadním vchodem, aby ho čekala a zatím uzamkla hlavní vchod na poště,“ popsal událost mluvčí hodonínské policie Petr Zámečník.

O chvíli později skutečně dojelo k poště auto s mužem v jednorázové bílé kombinéze s kapucí přes hlavu. Obličej ukrýval jednorázový respirátor a tmavé sluneční brýle, na rukou měl gumové rukavice. Přinesl si půllitrový rozprašovač. Vedoucí pobočky muže pustila do vnitřních prostor, aniž by se jí představil či prokázal totožnost. Po česky proneseném oznámení, že došlo k chemickému útoku a jsou infikovány peníze, vyhověla jeho žádosti o vyskládání všech bankovek na stůl.

„Muž pak přinesené bankovky rozložil na stůl a začal na ně stříkat z rozprašovače a následně je skládal do své přinesené plastové krabičky. Poté řekl pracovnici pošty, aby vzala veškeré kovové peníze a tyto propláchla v umyvadle s vodou ve vedlejší místnosti s tím, že je také později bude dezinfikovat. Zatímco v umyvadle propírala kovové mince, muž z pošty i se všemi bankovkami v řádech desítek tisíc korun odešel,“ doplnil mluvčí.

Identifikace problematická



Policisté po pachateli kuriózní krádeže peněz pátrají. Identifikace lupiče je problematická, protože byl celý i s obličejem zahalený. Pomoci by mohli svědci, kteří v pondělí 15. května mezi druhou a třetí hodinou odpolední v obci Ježov nebo blízkém okolí viděli muže oblečeného do bílé ochranné kombinézy s respirátorem na ústech a slunečními brýlemi na očích, pohybujícího se stříbrným osobním vozidlem, nebo někoho, kdo se do kombinézy oblékal či z ní svlékal. Informaci lze poskytnout na telefonu 974 633 500 nebo na linku 158.

„Zároveň varujeme před tímto nebo podobným jednáním. Policie České republiky žádnou dekontaminaci bankovek ani obdobné služby neprovádí. Buďte před podobným jednáním velmi obezřetní a nenechejte se napálit,“ připomněl mluvčí.