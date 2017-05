Vrchní soud v Praze bude podle zjištění Práva rozhodovat, zda má kauzu posuzovat Obvodní soud pro Prahu 8, kam státní zastupitelství podalo původně obžalobu se sazbou až pětiletého trestu, nebo se na čin vztahuje přísnější odstavec trestního zákoníku za těžké ublížení na zdraví s trestem až 12 let žaláře. Pak by měla hlavní líčení na starost vyšší instance než obvodní, a to Městský soud v Praze.

Obvodní soud se obrátil na vrchní s žádostí o rozhodnutí tento týden, obžaloba byla podaná v únoru. „Soud dospěl k názoru, že by tam mohla být jiná kvalifikace, a spis poslal nejblíže nadřízenému společnému soudu (vůči obvodnímu a městskému – pozn. red.), tedy vrchnímu soudu,“ řekl Právu mluvčí obvodního soudu Petr Novák.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Soud poslal vloni v listopadu mladíka do vazby

Incident se údajně stal před půlnocí 30. října na infekčním oddělení nemocnice, kam prý obviněný doprovázel svého bratra. Žena se prý bránila útoku křikem a přivolala svoje kolegy.

Syn tlumočníka, který Čechům pomáhal

Právní zástupci obou stran k případu nesdělují podrobnosti vzhledem k citlivosti kauzy. Advokát poškozené Václav Vlk nyní pouze potvrdil odeslání spisu na vrchní soud. Z informací Práva vyplývá, že soudu byly předloženy důkazy, které mají svědčit o vážném ublížení na zdraví.

Případ vyvolal znepokojení některých poslanců v souvislosti s uprchlickou krizí, například interpelovali ve Sněmovně premiéra a ministra vnitra, aby vysvětlili, jak se mladík dostal do Česka. Spekulovalo se o jeho povolení k pobytu.

Jak uvedl server Seznam Zprávy, Afghánec s iniciálami S. D. je synem bývalého tlumočníka českých vojáků v Afghánistánu. Ten díky svým službám armádě údajně dostal i s rodinou trvalý pobyt v ČR, mladík tedy nebyl obžalovaný jako uprchlík.