Oba strážníky už letos v lednu uznal vinnými klatovský soudce Jaromír Veselý a potrestal je 100 hodinami obecně prospěšných prací. Podle něj přiložení pout se ještě dalo s ohledem na okolnosti zákroku strážníkům tolerovat, ale odvoz za město už byl za hranou. Žalobkyně i obhájce se na místě odvolali.

Státní zástupkyně brojila především proti uloženému trestu. „S ohledem na charakter protiprávního jednání, kterého se obžalovaní dopustili jako strážníci městské policie, jim měl být uložen zákaz činnosti a trest odnětí svobody s podmíněným odkladem,“ uvedla ve čtvrtek před soudem žalobkyně Václava Brýdová.

Chtěli, abych s nimi šla ven. Nejdříve jsem to odmítla, pak jsem ale poslechla. poškozená

Podle ní strážníci neměli ani důvod ke spoutání poškozené, neboť se nechovala způsobem, kterým by ohrožovala sebe nebo další osoby.

Skončila na odlehlém místě



Podle spisu strážníci předloni v prosinci nasadili 50leté ženě pouta a odvezli ji nejprve na služebnu, následně na vyšetření do nemocnice a nakonec ji vysadili v odlehlé části mimo město.

Poškozená na sebe upoutala pozornost strážníků, když na ně z okna nonstop baru Magic začala povykovat a gestikulovat vztyčeným prstem. Oba proto vešli do podniku, ženu vyvedli ven, nasadili jí pouta a odjeli s ní na služebnu. Tam dostala dýchnout a po pozitivním testu na alkohol ji vzali do nemocnice na vyšetření. Pak ženu naložili zpátky do auta a zavezli za město na odlehlé místo zvané Páteček, kde jí teprve sundali pouta a propustili.

To vše se odehrálo v noci mezi půl druhou a půl třetí. Žena se s jedním ze strážníků osobně zná a nepopírá, že když ho viděla z okna stát s kolegou na ulici u auta, tak na něj sprostě zakřičela a ukázala mu vztyčený prostředníček, protože v minulosti od něho dostala pokutu kvůli psovi.

„Chtěli, abych s nimi šla ven. Nejdříve jsem to odmítla, pak jsem ale poslechla a dobrovolně opustila bar. U auta mi řekli, abych dala ruce za záda, a nasadili mi pouta. Jeli se mnou na služebnu, pak do nemocnice a nakonec mě vysadili na Pátečku,“ vypověděla žena před soudem. Přiznala, že ten večer vypila sedm malých piv a jednoho panáka.

Neměli zákonný důvod



Žalobkyně je přesvědčena, že strážníci neměli k zajištění ženy zákonný důvod. „V době, kdy ji v baru řešili za její nemístné poznámky, nereagovala tak, že by svým chováním narušovala veřejný pořádek nebo ohrožovala jiné osoby. Nekladla žádný odpor, strážníky nenapadala ani se jim nesnažila utéci,“ vysvětlila státní zástupkyně.

Podle ní jednali strážníci protiprávně, když po ženě požadovali orientační dechovou zkoušku a vyšetření v nemocnici. „Zákon říká, že povinnost podrobit se vyšetření na alkohol má jen ten, kdo pod jeho vlivem jinému způsobil újmu na zdraví, ohrožuje život nebo zdraví své nebo dalších lidí či páchá škodu na majetku. Žádné takové jednání u poškozené nebylo prokázáno,“ konstatovala žalobkyně.

Chtěli na záchytku



Strážníci se před soudem hájili tím, že jim žena sprostě nadávala a že měli v důsledku její podnapilosti obavy, aby si neublížila. „S kolegou jsme to vyhodnotili tak, že její urážky jsou útokem na nás. Proto jsem ji vyzval jménem zákona, aby se mnou šla ven a podala v dané věci vysvětlení. U vozidla jsme museli použít donucovacích prostředků, protože nekontrolovala své chování a její agrese se stupňovala. Chtěli jsme ji odvézt na záchytku, ale nikde nebylo volné místo,“ uvedl Daněk, který v minulosti pracoval u Policie ČR.

Popřel, že by s kolegou ženu odvezli mimo město, jak ukázala GPS v jejich služebním autě. „Tam jsme jeli potom, když jsme ženu vyložili v místě bydliště. Chtěli jsme zkontrolovat, zda na tom místě nedochází k nějaké závadové činnosti,“ vysvětlil Daněk.

Soud odročil jednání na příští čtvrtek, kdy padne konečné rozhodnutí. „Je zapotřebí vyrovnat se s řadou námitek,“ vysvětlit odročení předseda odvolacího senátu Zdeněk Jaroš.