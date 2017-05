Nejdřív dostal v metanolové kauze osm let, nyní ho soud obvinění zprostil

S obrovským pocitem úlevy odcházel v úterý od Krajského soudu v Ostravě Petr Hlava z Karvinska. Ještě v roce 2013 mu tentýž soud vyměřil osm let nepodmíněně za to, že dal údajně do oběhu téměř 80 litrů falešné vodky se smrtícím obsahem metanolu. Soud ho ale tentokrát zprostil obvinění, protože nebylo prokázáno, že právě on byl součástí řetězce, na jehož konci byl jeden mrtvý a čtyři přiotrávení.