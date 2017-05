Vlak usmrtil muže u Jičína

Na trati z Hradce Králové do Turnova v úseku mezi Jičínem a Libuní usmrtil brzo ráno vlak muže, který ležel v kolejišti. Nehoda se stala ve tři čtvrtě na šest na trati mimo zastávku. Muži bylo kolem 70 let. Řekla to mluvčí krajské policie Eva Prachařová.