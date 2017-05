„Olomoučtí policisté získali informace o tom, že se po městě pohybuje vozidlo, po němž bylo vyhlášeno pátrání. Zapojily se do něj všechny dostupné policejní hlídky. Jedna z nich, která projížděla po ulici Jarmily Glazarové, vůz spatřila v protisměru. Za využití výstražného zvukového a světelného zařízení ho chtěla zastavit. Jeho řidič však na to reagoval tak, že do policejního vozidla čelně narazil,“ uvedla mluvčí.

Při střetu byly lehce zraněny osádky obou vozidel. Řidič auta, který do policejního vozu narazil, byl zadržen a umístěn do policejní cely. „Policisté u něj provedli test na omamné a psychotropní látky, který byl pozitivní,“ konstatovala Urbánková.

Policisté událost vyšetřují pro podezření z trestného činu násilí proti úřední osobě. V jejich hledáčku pravděpodobně nebylo jen vozidlo, ale i jeho řidič, který se podle informací Práva vyhýbal nástupu do vězení. „K bližším okolnostem případu se zatím nebudeme vzhledem k probíhajícímu šeření vyjadřovat,“ dodala policejní mluvčí.