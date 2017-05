Mladík podle obžaloby před rokem a půl uveřejnil na svém veřejně přístupném facebookovém profilu „Tomáš Chlupec“ příspěvek: „Kam až musejí zajít aby to vaše vyjebané mozky pochopili? Nadnárodní korporace ničí svět .. a komu myslíte že ku**a patří ? ŽIDI zase ŽIDI!!! Zbavme se židů a bude na světě dobře…KEIN JUDEN, KEIN PROBLEM!!!!“, („Nejsou židé, není problém“- pozn.red.)“.

Mladík se podle žalobce podobně nenávistně vůči židům vyjadřoval i dva roky předtím na webové stránce ask.com. Do diskuse například prý přispěl hláškami typu „Abrakadabra kurník nožka - ať je z Žida Always vložka“, případně „Je to odpad... Židi, negři, opice, vše to je jen špína...“. Na otázku, že přece jen nezabije člověka jen na základě vyznání, položenou na téže stránce měl odpovědět „To není vyznání, žid je židem od narození - je vidět, že o tom víš ho*no.. a ano zabiju.“

Za tyto výroky dostal mladík minulý měsíc od Obvodního soudu pro Prahu 10 půlroční podmínku. Tu ale odvolací senát ve čtvrtek zrušil a vrátil k obvodnímu soudu k novému projednání. Uznal námitky obhajoby, že není prokázano, že to byl právě obžalovaný, kdo na internetu výroky zveřejnil.

„(Obvodní) Soud vyšel z toho, že pokud se na internetu někde objeví něčí fotka a k tomu nějaký text, tak je automaticky osoba na fotce autorem textu,“ uvedl v odvolání mladíkův obhájce Robert Cholenský. „Pro založení profilu není třeba toho, aby osoba, jejíž fotografii tam někdo umisťuje, o tom věděla, nebo s tím souhlasila,“ dodal právník s tím, že nic nesvědčí o tom, že by texty a fotografie na internet umístil jeho klient.

Soudce Jaroslav Cihlář k tomu podotkl, že „soudu není fungování Facebooku příliš blízké”. Podle něj je příliš jednoduché na této sociální síti založit falešný profil. Obvodní soud by měl podle Cihláře přizvat k případu znalce z oboru kybernetiky, který by měl zjistit, z jakých IP adres bylo k profilu přistupováno.

Oblíbené stránky nebo tetování nejsou trestný čin



Podle vyšetřovatelů obžalovaný na svém facebookovém profilu také uvedl, že studoval na škole Napola (elitní nacistická střední škola) a mezi oblíbenými stránkami měl uložené odkazy na stránky projevující rasovou, národnostní nebo náboženskou nesnášenlivost, šlo například o stránky týkající se wehrmachtu, luftwaffe nebo Národního odporu a dalších.

Na pravém předloktí má tetování německého vojáka, insignie německé pěchoty nebo černé slunce. U těchto skutků ho soud zprostil obžaloby, protože se podle jeho názoru nejedná o trestný čin. S tím zase nesouhlasil státní zástupce a u odvolacího soudu žádal mladíka uznat vinným i z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.