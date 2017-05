Policejní žádost bude nejprve posuzovat výbor, a to zřejmě na dvou schůzích. Poprvé by se jeho členové měli podle Němcové sejít 18. května. Na další schůzi, jež by se měla uskutečnit následující týden, se budou moci k záležitosti oba poslanci vyjádřit. Výbor dává doporučení pro plénum, zda má členy dolní komory ke stíhání vydat, nebo ne.

Bývalý hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný České justici sdělil, že o žádosti policie zatím neví. Borka už byl o žádosti informován. "Tuto informaci mám, myslím, že se to týká kauzy ROP," řekl serveru. Němcová informaci o tom, že jde o případ ROP Severozápad, nepotvrdila. S policejní žádostí se teprve seznámí.

Kauza Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je nyní obviněno 24 lidí, jsou mezi nimi politici, vysocí úředníci a podnikatelé. Obvinění míří také na bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou nebo někdejšího starostu Chebu Petra Navrátila.

Sněmovna rozhodovala v nynějším volebním období zatím o pěti poslancích, jež chtěla policie stíhat. V jednom případě byl verdikt záporný.