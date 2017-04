Policie zadržela převaděče vietnamských migrantů

Česká policie zadržela šest lidí podezřelých z převozu nelegálních vietnamských migrantů ze Srbska do Německa. Stíhá pět Vietnamců a jednoho Čecha. Teplický soud poslal ve středu tři z nich do vazby. Na policejním webu to v sobotu oznámil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.