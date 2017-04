K tragické události došlo 24. dubna 2015 kolem čtvrté hodiny ranní. Oba manželé již od předchozího dne pili alkohol. Muž měl podle zjištění policie v krvi přes jedno promile, manželka dokonce 2,7 promile alkoholu.

„Obžalovaný se s manželkou pohádal. Ze vzteku vytvořil z reklamních letáků kouli o velikosti kopacího míče, zapalovačem ji zapálil, nechal rozhořet a posléze ji odhodil do prostoru obývacího pokoje. Z domu vyšel ven kouřit a pít víno,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Luděk Geltner byl odsouzen na deset let vězení za vraždu manželky.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Těžce opilá zatím ležela na posteli. Když Geltner po několika minutách zjistil, že dům hoří, snažil se ho nejprve marně uhasit dešťovou vodou. Pak chtěl vyvléci manželku ven, ale nemohl ji unést. Zanechal ji v obývacím pokoji a utekl před dům. Její tělo pak našli hasiči. Pitva prokázala, že příčinou smrti bylo uhoření.

Popíjeli často



„To, co se stalo, je napůl pravda. Je pravda, že se popíjelo. Manželka byla dost opilá, za vinu si to kladu i já, že jsem jí kupoval to víno,“ připustil u soudu obžalovaný s tím, že ji prý často prosil, aby se šla z alkoholismu léčit.

Chtěl jsem ji dostat pryč, ale nešlo to. Byla jako pytel brambor. obžalovaný

„Měla takový zvyk, že kouřila v posteli nebo na gauči,“ pokračoval v obhajobě Geltner a snažil se soud přesvědčit, že požár vznikl právě od nedopalku cigarety. „Nikdy bych to nedopustil. Proč bych zapaloval dům, tu roubenku, když jsem byl rád, že tam můžu bydlet?“ argumentoval u soudu.

Poté, co mu soudce přečetl jeho výpověď z přípravného řízení, kdy přiznal, že dům zapálil on, své vyjádření částečně změnil. Kouli z reklamních letáků opravdu zapálil, ale hodil ji prý do vyhaslého krbu, kde se zřejmě odrazila zpět do místnosti.

Byla opilá jako s....

„Byla opilá, a to jako svině. Chtěl jsem ji dostat pryč, ale nešlo to. Byla jako pytel brambor,“ uvedl. Pokusy o vyvlečení ženy z hořícího domu zřejmě přerušil i proto, že si myslel, že je manželka mrtvá z alkoholu.

Svou ženu prý měl rád, i když mezi nimi občas propukly spory. Problémy s alkoholem začaly před pěti lety, kdy žena přišla o práci a přidaly se zdravotní problémy. „Za poslední dva roky byla u nás několikrát policie, volali jsme ji na sebe vzájemně, ale nakonec jsme se vždy usmířili,“ řekl už šestkrát soudně trestaný muž.

Přiznal ale, že neshody často řešil se zapalovačem v ruce. Minimálně dvakrát už zapálil gauč, na kterém manželka ležela, vždy ale oheň uhasili. Jednou také škrtal zapalovačem před propanbutanovou lahví, z níž pouštěl plyn. „Vždy to byl zkrat. Neumím odpovědět, proč to dělám,“ kroutil hlavou v soudní síni.

Případ se původně začal projednávat u okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, a to pro usmrcení z nedbalosti. „Vzhledem k možnosti, že by se mohlo jednat o změnu právní kvalifikace, rozhodl vrchní soud, aby hlavní líčení začalo u krajského soudu,“ vysvětlil soudce Miroslav Vacek. K překvalifikování nakonec skutečně došlo a muž byl odsouzen za vraždu.