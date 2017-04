Devatenáctiletý řidič vezl v citroenu ještě dva stejně staré kamarády.

Při průjezdu pravotočivé zatáčky zřejmě neupravil rychlost jízdy, dostal se do smyku a poté již auto bouralo do všeho, co se mu připletlo do cesty.

Jedna z nabouraných Felicií.

FOTO: Policie ČR

Druhá nabouraná Felicie.

FOTO: Policie ČR

„Nejprve to bylo oplocení a potom dvě zaparkované Škody Felicie u místní firmy. I budova utrpěla šrám, než se citroen zastavil na svém levém boku,“ upřesnil tiskový mluvčí policie Vladislav Malcharczik.

Všichni tři pasažéři naštěstí vyvázli bez zranění, horší to však je se způsobenou škodou. Ta odhadem dosahuje výše 185 tisíc korun.