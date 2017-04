„Byla to hrůza. Říkal, že musím za vše trpět a že děti musí trpět za svou matku. Neustále nás za něco trestal. Fyzicky mě napadal, mlátil mě pěstmi do zad, hlavy, kopal mě do nohou, zesměšňoval mě před dětmi, vyhrožoval umístěním do psychiatrické léčebny a také, že mě zastřelí. Dokonce mi ukázal i náboje. Děti mlátil, až se počůraly. Pálil jim také hračky, zamykal je samotné v domě,“ vypověděla žena u soudu.

Bývalý partner ji prý také doslova „odstřihl“ od rodiny, kamarádů, přátel. A také je fyzicky napadal. Ženě znemožňoval chodit do zaměstnání a zastrašoval její spolupracovníky. „Poničil mi i auto, demoloval zařízení bytů, v nichž jsme spolu bydleli, pálil mi oblečení a další věci, házel po mně předměty,“ řekla dále týraná žena.

Muž nepřišel



Skutečnost, proč svoji svízelnou situaci začala řešit až po sedmi letech, zdůvodnila strachem. „Neskutečně jsem se ho bála. Proto jsem nevyhledávala ani lékaře. Stejně by to v podstatě nešlo. Byl mně i dětem neustále v patách. Ze stejného důvodu jsem proti němu nikdy nevypovídala. Vyhrožoval, že mi vypíchne oči nebo uřeže nohu pod kolenem,“ dodala žena, která se nakonec odstěhovala do azylového domu.

Muž, který jakoukoliv vinu popírá, podle obžaloby starší partnerku psychicky i fyzicky týral od roku 2007 do roku 2014. Své dvě malé nezletilé děti pak šest let. Úterního jednání se na vlastní žádost nezúčastnil. Příště, kdy bude pokračovat provádění důkazů, mu však, jak řekl předseda senátu Vladimír Hendrych, už neúčast povolena nebude.