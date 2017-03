Vede stopa k Míše na Plzeňsko? Znovu tam pátral pes na vyhledávání mrtvol

Do bývalého vojenského areálu u Kralovic na severním Plzeňsku se v úterý znovu vrátil speciálně vycvičený pes na vyhledávání mrtvol. Je to už podruhé během týdne, kdy jej policisté v tomto místě zapojili do hledání zmizelé Michaely Muzikářové (13) z Ústí nad Labem.