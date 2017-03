Vůz vyjel ze zatím neznámých příčin mimo dálnici, kde přerazil několik stromů a následně se převrátil na střechu.

Na místo vyjely tři jednotky hasičů, policisté a záchranáři. Ti převezli zraněného řidiče do nemocnice na pražských Vinohradech. Hasiči se museli postarat o unikající naftu. Ta vytékala z poškozených nádrží kamiónu nejen do půdy, ale také do kanálu.

Provoz na dálnici byl sveden do jednoho jízdního pruhu. Kamión musela vyprostit speciální těžká technika.

Okolnosti a příčinu nehody vyšetřují dálniční policisté.