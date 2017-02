Žena chce u soudu očistit své jméno a domáhá se neplatnosti výpovědi, kterou dostala. Tvrdí, že vše je vykonstruované, protože odmítla podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru.

Ředitel školy Jaromír Vachutka se při výpovědi, kterou učitelce dal, opíral o upozornění dvou mladších kolegyň Fabiánové

„Myslím si, že se to, co se stalo, nemělo dít. Neměla být (učitelka) zavřená v koupelně s jednotlivými dětmi. Klidně by se tam vlezly dvě, až tři,” prohlásil u soudu ředitel s tím, že už vůbec neměla učitelka důvod přetahovat dětem pod záminkou mytí předkožku.

Měli jsme strach i z toho, aby děti neměly třeba na intimních místech klíšťata. jeden z rodičů

Vachutka odmítl, že by nepostupoval správně. „Všichni učitelé byli počínáním kolegyně Fabiánové zaskočeni, překvapeni. Celou věc jsem konzultoval nejen s nimi, ale i se starostkou obce, psychology, psychiatry, právníky, zástupci policie a všichni mi dali za pravdu s tím, že můj postup mohl být ještě tvrdší,“ řekl ředitel.

Podle Vachutky se Fabiánová jemu i kolegům ze školy ke všemu přiznala. „Prý kluky umývala v jakési přepečlivosti,“ konstatoval u soudu.

Rodiče učitelku chválili



Tři svědci — rodiče prvňáků, kterých se vše týkalo — však vypovídali ve zcela jiném duchu. Sami prý učitelku požádali, aby na jejich ratolesti z hlediska hygieny dohlédla.

„To proto, že kluk, když vyjde z koupelny, je normálně špinavý. Měli jsme však strach i z toho, aby děti neměly třeba na intimních místech klíšťata. V té souvislosti mě, v době, kdy už se vše řešilo, ředitel šokoval. Říkal, že kluci ve věku sedmi, osmi let, jsou schopni si je vytáhnout sami,“ prohlásil jeden z rodičů. Na nic si podle nich nestěžovaly ani samotné děti.

Rodičům, jak dále řekli u soudu, pak vadilo i to, že je škola o ničem neinformovala. „O co opravdu jde, se dovídám až tady,“ tvrdil další ze svědků. „Vždycky, když jsme po řediteli chtěli vysvětlení, co se stalo, odpovídal vyhýbavě. A jak mu došly argumenty, tak před námi prostě utekl,“ uvedla matka dalšího z chlapců.

Vanda Fabiánová (druhá zleva) u olomouckého okresního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Vachutka to odmítl. „Podpora rodičům učitelce Fabiánové je způsobena tím, že žáky nehodnotila, jak by měla. Dávala jim výborné, byť si to nezasloužili, a také pochvaly, a to i těm, kteří měli obdržet spíše kázeňské opatření a být posláni do poradny,“ uvedl ředitel.

Učitelka má nové místo



„Jsem učitelka malých dětí a myslím si, že pro ně by známka měla být motivační a ne být nástrojem šikany vůči jejich učitelce a srážet je v jejich rozletu. A co se týká vyjádření ředitele o té poradně, tak to mě u prvňáčků překvapuje,“ reagovala Fabiánová.

Dodala, že příště, kdy budou u soudu vypovídat svědci žalované strany, to pro ni bude složitější. „Budou tu moje kolegyně a bývalé kamarádky,“ dodala Fabiánová.

Na její stranu se postavil i místostarosta Tršic Jan Březovský (nezávislý). „Jsem už na třetím jednání. Jestliže ředitel řekl médiím, že tady padla spousta nepravd, tak já dnes mohu říct, že z jeho úst padla spousta nepravd také. Pokud hovořil o tom, že má podporu starostky, tak jsem u toho nebyl. Nezaznamenal jsem však, že by někdy řekla, že chce, aby Fabiánovou vyhodil. Řediteli rozhodně nefandím,“ řekl Právu Březovský.

Učí v sousední vsi

Za oblíbenou kantorku, která v Tršicích učila 11 let, se po jejím propuštění postavili rodiče. Petici na její obhajobu s požadavkem odstoupení ředitele školy podepsalo přibližně tisíc lidí.

Učitelku přijala od nového školního roku škola v sousedních Doloplazích a spolu s ní tam přešlo také 14 z 18 dětí z její tršické třídy.

Jednání bude znovu pokračovat 14. března, kdy má být dokončena výpověď ředitele, která byla z časových důvodů přerušena. Slyšeni budou i další svědci. Zda padne také verdikt, není jisté.