Malík podle obžaloby napadl herečku a zpěvačku loni v létě koncem července ve zkušebně skupiny Anacreon v Jemníkách, kousek od Kladna. Z neznámých důvodů ji podle žalobce Tomáše Milce při odchodu ze zkušebny zezadu praštil půllitrem, povalil ji na zem a začal škrtit.

Dívka se snažila jeho sevření bránit, Malík ji proto udeřil dvěma lahvemi s pivem do hlavy. Zelníčkové se pak podařilo kousnout útočníka do malíčku, sevření povolilo a dívka mohla utéci k sousedům, odkud zavolala pomoc.

Malík obžalobu během své výpovědi nijak zvlášť nevyvracel, tvrdil ale, že si z útoku půllitrem nic nepamatuje. „Vzhledem k tomu, že jsem ten den večer byl hospitalizovaný na Bulovce, mohlo dojít ke zkratovitému jednání v důsledku hypoglykemického záchvatu,“ vysvětloval si výpadek paměti Malík, který prý trpí cukrovkou.

Jak jsem ji chytil pod krkem, tak už byla klidnější a neřvala obžalovaný Waldemar Malík

„Když jsme odcházeli, tak si pamatuju akorát, že jsem měl v ruce půllitr a Veronika padá na zem, samotný úder si nepamatuju. Otočila se směrem ke mně a začala do mě kopat. Asi se bála, taky nevěděla, co se děje,“ popisoval Malík soudu útok.

Myslela si, že uklízí



„Když jsem se otočila, tak jsem viděla, že má v ruce půllitr. V tu chvíli to pro mě nebylo nic zajímavého, myslela jsem, že uklízí nebo tak něco,“ vzpomínala před soudem na útok Zelníčková. „Poté jsem se otočila zpátky a v tu chvíli mi přiletěla (rána) na pravou stranu,“ dodala.

Malík se ji poté snažil umlčet, prý proto, že potřeboval klid na přemýšlení. „Přiklekl jsem, chtěl jsem jí chytit pusu a nohy, protože řvala. Já ji chtěl jen chytit za ústa, aby přestala, abych mohl přemejšlet, co se stalo a nějak to s ní řešit. Jak jsem ji chytil pod krkem, tak už byla klidnější a neřvala,“ dodal obžalovaný. Po útoku se schovával v křoví za nedalekou autobusovou zastávkou, až po několika hodinách ho tam objevil přítel Zelníčkové.

Zelníčková dodnes trpí jak fyzicky – dochází na rehabilitaci krční páteře – tak i psychicky. „Mám strach být sama, dokonce i doma. Zastavuji například i v odstavném pruhu silnice, abych se ujistila, že jedu v autě sama,“ popisovala obtíže herečka.

Motiv neznámý



Motiv útoku ale zůstává neznámý. Malík tvrdí, že si ho nepamatuje, Zelníčková se o důvodu může jen domnívat. Vztah prý měli kamarádský.

Eskorta přivádí k soudu Waldemara Malíka.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Možná neměl ty peníze a nevěděl, jak z toho ven. Ale nevím, to je jenom nějaká moje teorie,“ přemýšlela Zelníčková. „Zpětně si myslím, že to mohlo být dopředu promyšlené. Ale tak to na mě působí, nemusí to tak být,“ dodala.

Malík totiž skupině slíbil dovolenou na Seychelách za „jeden milión a čtyři tisíce“ korun. Pro peníze měli jet se Zelníčkovou v den útoku do banky. Kvůli dovolené vybral od členů skupiny a jejich poloviček asi tři sta tisíc na zálohách.

Malík u soudu připustil, že v minulosti hrál na výherních automatech, ale má to prý „pod kontrolou“.

Učarovaly mu celebrity



Malík se k metalové skupině Anacreon dostal přes svého bývalého kolegu baskytaristu. Začal jezdit na jejich koncerty, s ostatními členy skupiny se skamarádil, podle svých slov jim zařídil i účast na rockovém festivalu Masters of Rock. Současně jim ale i namluvil, že má vyděláno spoustu peněz, že nějaké peníze má od rodiny a že má kontakty, přes které by je dokázal proslavit.

Kromě toho, že to nebyla pravda, měl Malík zájem spíše o svoje proslavení. „Přes Veroniku Zelníčkovou jsem se dostal k zajímavejm osobnostem, k hercům, co s ní vystupovali v divadle,“ prohlásil Malík. „Ten prostor kolem ní a ty celebrity byly zajímavý pro mě a chtěl jsem se v tom udržet a být zajímavý,“ dodal. Anacreonu také namluvil, že má rakovinu plic, prý proto, aby byl zajímavější.

Veronika Zelníčková

FOTO: archiv skupiny Anacreon

Krádež a podvod



Malík je obžalovaný i z krádeže, protože poté, co se Zelníčkové podařilo ze zkušebny utéci, ukradl jí peněženku s platebními kartami a deseti tisíci korun. U soudu to vysvětloval tím, že byla na zemi mezi jeho věcmi, které vypadly během rvačky.

Mladík čelí rovněž obžalobě z podvodu, protože si v půjčovně vypůjčil fototechniku v celkové hodnotě 61 tisíc, kterou obratem prodal v zastavárně na pražském Smíchově za 25 tisíc korun. To nijak nepopíral, rovnou přiznal, že fototechniku si půjčil za účelem zastavení a rovnou z půjčovny jel do zastavárny.