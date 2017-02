„Kriminalisté nevylučují cizí zavinění,“ uvedla krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. Již dříve vyloučila spekulace, že by příčinou požáru v pátém patře paneláku v ulici Na Borku byl výbuch varny drog. [celá zpráva]

V bytě zemřel otec se synem, přesnou příčinu jejich úmrtí by měla určit soudně nařízená pitva. „Krajští kriminalisté případ převzali kvůli rozsahu požáru,“ zdůvodnila Bartošová.

V Jirkově na Chomutovsku pokračuje vyšetřování sobotního požáru, při němž zemřeli dva lidé

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

Hasiči evakuovali během zásahu zhruba stovku lidí. Domů se mohli vrátit obyvatelé bytů, které nebyly poškozeny. Některé byty jsou prolité vodou a ve většině případů neobyvatelné. Lidé si v doprovodu policie mohou dojít pro osobní věci.

Situaci rodin, které byly požárem postižené, mapuje vedení města. Spolupracuje přitom s kompetentními lidmi ze Stavebního a bytového družstva Chomutov, kterému dům patří. „Jde nám o to, aby jakákoli pomoc byla efektivní,“ zdůraznila místostarostka Dana Jurštaková (ODS).

Podle předsedy bytového družstva Josefa Tvrdého je zatím dům neobyvatelný. Zapojená je sice elektřina, ale zavřené jsou stále přívody vody a plynu.

Vedení radnice kvituje ochotu obyvatel města pomoci svým sousedům a spoluobčanům.

Mimořádná finanční pomoc

„V první řadě je však potřeba seznámit se s tím, co která rodina potřebuje. Jakákoli živelná pomoc bez těchto informací může znamenat, že spousta práce či lidské ochoty přijde vniveč. To by byla škoda,“ dodala místostarostka.

Město nabízí rodinám, které nenajdou azyl u známých či příbuzných, možnost dočasného bydlení v hotelu na Červeném Hrádku. První noc toho využili dva lidé se psem, následující už nikdo.

„Nabízíme také pomoc s žádostí o mimořádnou finanční pomoc v podobných situacích, kterou vyplácí úřad práce. Výše dávky je individuální podle škod, lze však získat až padesát tisíc na jednotlivce,“ připomněl mluvčí města Josef Dušek.