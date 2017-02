Rutkowski v úterý sdělil, že jeho agentura vypátrala, kde muž s holčičkou, kterou české soudy už před lety svěřily do péče české matky, v současnosti bydlí. Zdejší policie mu prý tvrdila, že neví, kde dívka je, proto podle svých slov svá zjištění i s podklady loni v prosinci českým policistům předal. Doteď se ale údajně nic neděje a nikdo nečiní kroky pro návrat dívky do ČR

Krzystof Rutkowski na úterním setkání s novináři

FOTO: Právo

Na otce malé Sofie, Ziada Slitiho (42), podle Rutkowského vydalo Česko pouze eurozatykač, který však v Tunisku neplatí. Totéž se týká i Spojených arabských emirátů, kde se údajně Sliti s dcerou rovněž na konkrétním místě opakovaně zdržoval.

„Naše kancelář české policii ukázala a předala podklady včetně map a GPS souřadnic domu, kde Sofie a její otec žijí. Čeští policisté by měli požádat o mezinárodní zatykač a Interpol by pak neměl mít problém dítě najít a převzít, protože Tunisko i SAE s ním běžně spolupracují,“ uvedl v úterý Rutkowski.

Vrátil prý už zpět stovku dětí



Ten se v roce 2011 proslavil tím, že z Norska unesl tehdy devítiletou a v severské zemi rodičům odebranou polskou dívku, aby ji vrátil rodině.

V září 2012 pak způsobil dokonce diplomatický skandál v Česku, když v hotelu v Českém Těšíně zadržel svého krajana, podezřelého v Polsku z vraždy notářky, a následně ho převezl za hranice a předal polské policii.

V té době byl přitom Rutkowski poslancem Sejmu, tedy polské obdoby Sněmovny. „Ten muž, kterého jsem u vás v ČR tehdy zadržel, už mezitím dostal za vraždu 25 let, které si nyní odpykává,“ podotkl k tomu detektiv.

Doplnil, že ohledně malé Sofie se na něj obrátil její dědeček Milan, protože prý znal možnosti a nestandardní, nicméně účinné postupy Rutkowského. Někdejší poslanec v úterý na dotaz redakce potvrdil, že se dlouhodobě zabývá únosy dětí do zahraničí a pomocí jejich návratu k rodinám.

Pokud policie vydá zatykač přes Interpol, pak není problém otce zatknout soukromý detektiv Krzystof Rutkowski

„Moje agentura už jich za dobu našeho působení vrátila domů více než stovku,“ řekl Právu. Úspěšný podle svých slov byl opakovaně i v případech dětí zadržovaných právě v Tunisku. Dvě takové prý i s matkou a babičkou dostali z této severoafrické země přes Marseille zpět do Polska. Totéž prý ale v případě Sofie zatím udělat nehodlá.

„Pokud policie vydá zatykač přes Interpol, pak není problém otce zatknout. Doprovodili bychom je i na místo a dítě by si pak mohla převzít přímo tam jeho matka. Ano, mohli bychom teď s dědečkem odjet do Tuniska a dítě sebrat, jenže nechceme ho vzít silou a způsobit mu trauma, nebylo by to dobré pro Sofiinu psychiku,“ míní Rutkowski.

Problém je podle něj v tom, že za dobu 3,5 roku od únosu do Tuniska už dívka zapomněla mluvit česky. Otec prý totiž odmítal snahy matky o jakýkoli kontakt, její telefony vždy vypínal. Dědeček Milan v úterý podotkl, že jednou se to přece jen matce dívenky podařilo, když loni v prosinci zavolala na Slitiho číslo a zvedla to právě Sofie. „Jenže jí vůbec nerozuměla,“ dodal.

Příběh Sofie je jedním z mnoha podobných, které se už v Česku v minulosti udály. Její matka se na dovolené v Tunisku zamilovala do místního muže, kterého si tam dokonce vzala, a v roce 2005 se přestěhovali do ČR. Do narození Sofie se podle jejího dědečka cizinec stranil společnosti a stýkal se jen s muslimskou komunitou.

Volal, že se nevrátí



Když se dívka v lednu 2008 v Ostravě narodila, začal její otec zakazovat ženě i malé dceři stýkat se s rodinou. Když se mu vzepřely, použil údajně i násilí.

Nakonec od něj manželka s dítětem utekla, podala na něj trestní oznámení kvůli domácímu násilí a rozvedla se s ním. Soud pak svěřil Sofii do její péče, otec ale mohl holčičku dostávat pravidelně na víkendy a o prázdninách na celé dva týdny.

„A právě tehdy, kdy už s ním dva roky řešili trestní řízení kvůli tomu násilí, sebral dceru a odjel s ní do Tuniska na turistický pas. Za čtrnáct dnů odtamtud zavolal, že už se on ani Sofie nikdy nevrátí,“ řekl dědeček dívenky.

Jeho dcera věc ohlásila na policii, ale dodnes prý netuší, jak to kriminalisté vyřešili. Sliti přitom mezitím dostal od soudu za domácí násilí dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou.