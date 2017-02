Policisté tehdy nalezli Otakara S. několik hodin po oznámení na severním Plzeňsku. Podle informací Práva spal opilý ve svém vozidle Mazda 626 zaparkovaném u silnice poblíž Kralovic. Policisté si na místo vyžádali asistenci záchranné služby.

„Muž nebyl v ohrožení života. Převezli jsme ho do plzeňské fakultní nemocnice,“ sdělil Právu bez bližších podrobností mluvčí krajské záchranky Martin Brejcha. Konkrétně se mělo jednat o psychiatrické oddělení. „K tomu se vyjadřovat nebudeme,“ reagoval Brejcha.

Kdy a za jakých okolností byl propuštěn z nemocnice, ale nechtěl nikdo oficiálně komentovat.

Policie v pátek oficiálně potvrdila, že muž spáchal sebevraždu a na jeho smrti se nikdo jiný nepodílel.

Byl na detektoru



Mrtvého Otakara S. našel v pondělí odpoledne správce domu, který s ním chtěl prodloužit nájemní smlouvu. Muž byl podle koronera mrtvý už nejméně den.

Pohřešovaná dvanáctiletá Michaela Patricie Muzikářová (na nejaktuálnější archivní fotografii) z Ústí nad Labem.

FOTO: Policie ČR

Po důkladné prohlídce bytu zatím kriminalisté nenašli nic, co by je přivedlo na stopu zmizelé dívky. Ta se otčíma, který pracoval v Plzni a do Ústí dojížděl v minulosti za její matkou na víkendy, údajně bála. Vyplývá to ze vzkazů, které zanechala na sociální síti. Proto muže také kriminalisté opakovaně vyslýchali, byl dokonce na detektoru lži.

Bytový dům v obci Čeminy na Plzeňsku, kde bydlel přítel matky pohřešované Míši Muzikářové.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Do školy nepřišla



Matka nahlásila zmizení své dcery ve středu 11. ledna večer. Dívka byla údajně ten den časně ráno ještě doma, matka odcházející do práce ji ale nekontrolovala. Dívčin telefon nebyl aktivní od večera 10. ledna. Dívka mohla zmizet cestou do školy.

Michaela Patricie Muzikářová je zhruba 155 až 160 centimetrů vysoká, štíhlá a má hnědé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle s růžovými obroučkami.

Dívka na sobě měla při odchodu z domova s největší pravděpodobností černého kulicha s bambulí, prošívaný kabát tmavé barvy ke kolenům, legíny a kozačky, ze kterých vykukuje bílá kožešina. Na zádech měla růžový batoh s postranními kapsami značky Nike.