Vrchní soud potvrdil pět let mužům, kteří dali osmnáctileté dívce extázi

Na pět let za mříže poslal v úterý Vrchní soud (VS) v Olomouci dva mladíky z Frýdku-Místku za to, že dali předloni v dubnu tehdy osmnáctileté dívce drogu extázi v modifikované a mnohem silnější variantě. Dívka málem zemřela. Potvrdil tak verdikt Krajského soudu v Ostravě z loňského 15. června, proti kterému se obžalovaní odvolali.