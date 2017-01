Žalobce chce pro Rittiga v kauze Oleo Chemical pět let vězení

Státní zástupce Adam Borgula požaduje pro lobbistu Iva Rittiga pět let vězení a peněžitý trest zhruba 1,7 miliónu korun v souvislosti s tunelováním petrochemické firmy Oleo Chemical. Ve středeční závěrečné řeči mimo jiné uvedl, že motivem k vyvedení peněz k lobbistovi mohlo být to, že Rittig by dokázal firmě zajistit odbyt ve společnostech, kde měl vliv - například v pražském dopravním podniku.