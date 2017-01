Uznal ho vinným z usmrcení z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky, maření úředního rozhodnutí a neposkytnutí pomoci. „Jedná se o neukázněného člověka, který si nevzal žádné ponaučení z předchozích odsouzení. Navíc v tomto případě svým nezodpovědným chováním způsobil fatální následek,“ uvedl předseda senátu Miroslav Vajgant.

Rozsudek není pravomocný, Zatloukal si nechal lhůtu pro případné odvolání.

Je mi líto, že jsem někomu sebral život. obžalovaný

K nehodě došlo 30. září odpoledne. Podle státní zástupkyně se Zatloukal nevěnoval řízení a jel v protisměru. V mírné zatáčce se na poslední chvíli vyhnul protijedoucímu vozidlu prudkým stržením volantu doprava a vzápětí vozidlem zezadu narazil do cyklisty.

„Ačkoliv tělo cyklisty narazilo do čelního skla, řidič nezastavil, o stav zraněného muže se nezajímal a neučinil ani žádné oznámení záchranným složkám. V bydlišti zaparkoval vozidlo tak, aby nebylo vidět poškození na jeho přední části,“ uvedla žalobkyně.

Prý zpanikařil



Pro Zatloukala si policisté přijeli domů o několik hodin později, vypátrat se jim ho podařilo za pomoci svědků nehody. V dechu mu naměřili ještě skoro 1,7 promile alkoholu.

Jaroslav Zatloukal u soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

„Vím, že jsem do něčeho narazil, ale cyklisty jsem si nevšiml. Zpanikařil jsem a vypálil tam odsud pryč. Je mi líto, že jsem někomu sebral život,“ prohlásil před soudem Zatloukal, který byl v minulosti už jednadvacetkrát soudně trestán a v úředních dokumentech má 14 záznamů za porušení dopravních předpisů, ačkoliv nikdy neměl řidičák. Z předchozích odsouzení má udělen zákaz řízení až do roku 2028.

Absence morálních hodnot není choroba, ale povahový rys. z psychiatrického posudku

„Nerespektování zákonů zapadá do jeho povahových rysů. Věděl, že za volantem nemá co dělat, a proto se snažil z místa nehody zmizet, aby si nepřivodil problémy,“ napsala do posudku psychiatrička. Podle ní netrpí obžalovaný žádnou duševní nemocí, a není tak na něm co léčit. „Absence morálních hodnot není choroba, ale povahový rys, který nemůže žádná psychiatrická léčba ovlivnit,“ dodala.

Z vyjádření soudních znalců vyplynulo, že cyklista neměl šanci přežít, i kdyby se mu dostalo okamžité lékařské pomoci. „Slyšela jsem ránu a vzápětí se zvedl oblak prachu. Viděla jsem, jak tělo vyletělo do vzduchu, udělalo dvě rotace a spadlo do příkopu. Bylo to, jako když vyhodíte panenku,“ uvedla jedna ze svědkyň nehody.