Státní zástupce obžaloval Willa ze zneužití úřední osoby. Měl dodatečně upravit údaje v protokolu o silniční kontrole z loňského dubna, kde lhal o tom, že kontrolovaný řidič odmítl třetí dechovou zkoušku na požití alkoholu stejně jako lékařské vyšetření s odběrem krve.

Spolu s Willem je trestně stíhaná i jeho kolegyně Alena Zachová, která s ním byla v hlídce a nepravdivý záznam podepsala.

Will při výslechu prohlásil, že to byl právě Horváth, na jehož doporučení úřední lejstro zfalšoval, a napravil tak chybu, kterou se Zachovou při kontrole podnapilého řidiče udělali. Ta spočívala v tom, že šoférovi nedali dýchnout opakovaně. Poté, co zjistili, že hodnoty mezi prvním a druhým nadýcháním se lišily o více než deset procent, byli povinni provést ještě třetí dechovou zkoušku.

Chtěl jsem po Willovi, aby to uvedl na pravou míru. Jak konkrétně jsem mu to řekl, si už nepamatuji Tomáš Horváth, policista



Po upozornění od Horvátha vypracoval Will nové záznamy, kde uvedl, že řidič se třetí dechové zkoušce odmítl podrobit a že nechtěl podstoupit ani odběr krve.

„Horváth si mě zavolal s tím, že v úředních záznamech z kontrol, které jsem sepsal, je chyba, díky níž řidič vyvázne bez trestu, a naopak mě za to čeká sankce. Doporučil mi, abych to napravil tím způsobem, jakým jsem to potom udělal. Nejednal jsem správně, ale bál jsem se postihu, kterým mi hrozil,“ prohlásil Will.

Horváth při pondělním líčení uvedl, že při kontrole úředního záznamu zjistil, že v něm chybí výzva k třetí dechové zkoušce. „Chtěl jsem po Willovi, aby to uvedl na pravou míru. Jak konkrétně jsem mu to řekl, si už nepamatuji,“ prohlásil Horváth. Stejně tak si už nevybavuje, jak a co v úředním záznamu Will následně opravil nebo změnil. „Rozhodně jsem ale po něm nechtěl, aby si tam něco vymýšlel. Takhle to nebylo,“ sdělil Horváth.

Z elektronické dokumentace je ale zřejmé, že Horváth nahlížel opakovaně do záznamu v době, kdy ho Will opravoval. Prakticky vždy vzápětí poté, co tam Will udělal nějakou změnu, Horváth dokument zkoukl. Na otázku soudkyně, jak tedy vysvětlí, že postup obžalovaného při opravě úředního záznamu v podstatě koordinoval, pouze odpověděl, že to tak dělá běžně.

Tajně policisty nahrál

Případ vyplaval na povrch během správního řízení. Will i Zachová před přestupkovou komisí shodně tvrdili to, co bylo uvedeno ve zfalšovaných záznamech. Jenže měli smůlu. Řidič jako důkaz předložil tajnou audionahrávku z průběhu kontroly, ze které jasně vyplynulo, že ho nikdo ke třetí dechové zkoušce stejně ani k odběru krve nevyzval.

„Oba policisté se při kontrole chovali korektně. O to víc mě překvapilo, že se v jejich úředním záznamu objevily údaje odlišné od skutečného průběhu. Jsem přesvědčený o tom, že záznamy neupravili ze své vůle. Místo nich by měl sedět na lavici obžalovaných ten, kdo je k tomu navedl,“ prohlásil před soudem řidič.

Ten nakonec dostal ve správním řízení za řízení pod vlivem alkoholu (0,47 promile) pokutu 15 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na šest měsíců. Pokud by ale přestupová komise vycházela z nepravdivého tvrzení policistů o odmítnutí dechové zkoušky a odběru krve, musel by zaplatit pokutu nejméně 20 tisíc korun a minimálně na dva roky by přišel o řidičák.

Soud chce ještě vyslechnout jednoho svědka a doplnit některé listinné důkazy.