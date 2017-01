Psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání osob přijel z německého Cvikova.

„Když se ztratí dvanáctileté dítě, tak je potřeba vyčerpat veškeré možnosti při pátrání. A tím, že máme s naším psem velké zkušenosti, tak jsme chtěli nabídnout pomoc,” řekl ČTK psovod Jörg Kempe, proč se sedmiletou fenou Hippie přijel.

„Německý kolega se psem společně s našimi policisty již po několikáté prošel okolí místa bydliště pohřešované. Informace, které tato spolupráce přinesla, budeme vyhodnocovat,“ upřesnila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Pohřešovaná dvanáctiletá Michaela Patricie Muzikářová (na nejaktuálnější archivní fotografii) z Ústí nad Labem.

Po školačce pátrá již deset dnů speciální dvacetičlenný tým krajských kriminalistů. Podle nepotvrzených informací opakovaně vyslýchají dívčiny rodinné příslušníky, známé a bývalé partnery její matky.

Údajně prohledali byt



V médiích se objevila informace, že v plzeňském bytě současného přítele dívčiny matky — jenž měl být údajně vyšetřován kvůli obtěžování nezletilé a kterého dívka podle svých komentářů na sociální síti neměla zrovna v lásce — policisté provedli domovní prohlídku. Policie však postup při vyšetřování nechtěla komentovat.

„K dílčím úkonům, které v této věci konáme, se nebudeme vyjadřovat,“ řekla Právu policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Nikdy nešla ven bez dovolení. babička pohřešované

Od čtvrtka vrostl podle ní trojnásobně počet poznatků, které veřejnost volá na speciálně zřízené call centrum na lince 158 nebo posílá mailem. „Každým poznatkem se kriminalisté zabývají a vyhodnocují je z hlediska míry věrohodnosti,“ dodala Hyšplerová.

Policie původně informovala, že dívka zmizela pravděpodobně 11. ledna, kdy nepřišla do školy. Její matka nahlásila pohřešování tentýž den vpodvečer. Ráno kolem 5. hodiny odcházela do práce, dívku ale nekontrolovala. Dívčin telefon byl podle policie naposledy aktivní v úterý 10. ledna večer, vyšetřovatelé proto rozšířili interval pátrání od té doby.

Promluvila babička



Míšina babička Eva si je ale jistá, že vnučka zmizela až ve středu. V rozhovoru pro TV Nova zdůraznila, že v úterý večer byla u telefonického rozhovoru matky s ní. „Byli jsme nakupovat a ona jí ještě volala, že se opozdí, že nepřijde jako vždycky z práce, ale o hodinu později," řekla televizi.

Zmizelá dívka na starších fotografiích.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

„Ještě jí koupila svačinu do školy, Míša si to připravila všechno do tašky a večeřely spolu," dodala babička s tím, že tak jí úterní večer vylíčila dcera.

S vnučkou sama mluvila naposledy v pondělí. „Pak už jsem jí volala až v tu středu, když už jsem věděla, že může být ze školy doma. To už byl úplně hluchej telefon, vypnutej. Volala jsem jí asi čtyřikrát. Pak mi volala dcera a říkala: Hele, Míša tady není a nemá tady ani tašku do školy, to je divný. To prostě nesedělo, tak jsem jí rovnou řekla: Volej policii. Tak ona ještě zavolala té kamarádce a pak volala policii," uvedla paní Eva.

Ta zdůraznila, že její vnučka byla velmi svědomitá. Vždy prý matce nebo jí nahlásila, že jde ven nebo ke kamarádce. „Nikdy nešla bez dovolení,“ dodala babička. Také proto si myslí, že z domu neutekla.

Michaela Patricia Muzikářová je asi 155 až 160 centimetrů vysoká, hubené postavy. Má lehce zvlněné hnědé vlasy na ramena, má šedé oči a nosí brýle s fialovými obroučkami. V době odchodu z domova měla na sobě pravděpodobně prošívaný kabát ke kolenům a tmavé kozačky s bílou kožešinkou. S sebou měla růžový školní batoh značky Nike.