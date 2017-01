Žena žila v garsonce u svého bratra, kde loni 11. března krátce po poledni dítě porodila. O svém těhotenství věděla, podle obžaloby bylo narozené dítě schopné dalšího života. Dítě měla po porodu zabalit do ručníku, dát do igelitové tašky a poté ho měla odnést za město a pohodit na kraji pole. Tam ho o několik dní později našel traktorista.

„Obžalovaná je viněna ze zvlášť závažného zločinu vraždy, v případě uznání viny jí hrozí trest 15 až 20 let vězení,“ řekl novinářům státní zástupce Jan Veselý. Podle něj mezi hlavní argumenty obžaloby patří jak výpověď obžalované, tak znalecké posudky. Dítě mělo zlomenou spánkovou a temenní kost a pohmožděninu mozku, což vedlo k úmrtí. Podle obžaloby žena působila na hlavu dítěte tupou silou.

Těhotenství tajila



Obžalovaná odmítla, že by vraždu dítěte plánovala. „Nebylo to úmyslné ani plánované, nechápu, co se se mnou stalo,“ vypověděla před soudem. Své těhotenství před okolím tajila.

Neřekla to ani svému příteli, který měl být otcem dítěte a se kterým se asi tři měsíce před porodem rozešla. „Snažila jsem se mu to říct, měli jsme ale krizi a hádali jsme se,“ uvedla žena. Podle své výpovědi byla s přítelem, se kterým měla vztah přes čtyři roky těhotná dříve již dvakrát a vždy šla na potrat.

Dítě chtěla porodit prý doma, v případě komplikací si chtěla zavolat sanitu. Na porod se ale nijak nepřipravovala. V době porodu byla na neschopence, která ale s těhotenstvím nesouvisela. „Chtěla jsem ho dát do babyboxu,“ řekla.

Soudní jednání je naplánované do pátku, zatím není jasné, kdy by mohl padnout rozsudek.