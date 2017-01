„Konstrukce se začala hroutit odzadu postupně do plochy. Ty trámy se propadaly směrem do hřiště, sesypalo se to jako hromádka z karet. Šlo to rychle, prostor uniknout tam naštěstí byl,“ řekla Typlová.

Podle ní jeden z diváků před pádem konstrukce cítil, jak padají kuličky polystyrenu. „Potom bylo slyšet křupání těch trámů a najednou to odzadu šlo, nejdřív vyběhla tribuna, pak další,“ řekla předsedkyně.

Typlová se v době pádu střechy vracela do haly. „Najednou proti mně běželi lidi a volali, že padá střecha. Tak jsem šla k oknu, kde se dá podívat do haly, a viděla jsem to. Bylo to šílený,“ řekla.

Sportovní hala v České Třebové

FOTO: Josef Vostárek, ČTK

Policie a hasiči zasahují u tělocvičny v České Třebové

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Podle pořadatelů byly v hale před pádem střechy na ploše odhadem čtyři desítky lidí, dalších 20 byli pořadatelé a zbytek diváci. Turnaje se účastnilo osm týmů z několika regionů, hráči byli ve věku od 15 do 16 let. „Řešili jsme náhradní variantu, ale nepovedlo se nám najít v regionu vhodnou volnou halu. Proto jsme turnaj zrušili, nyní se bude na komisi řešit, zda se to bude nějak a někdy dohrávat,“ řekla Typlová.

Střecha haly se zřítila před 21:00, policie uvedla, že při pádu střechy nebyl nikdo zraněn. Na místě zasahovalo šest jednotek hasičů a preventivně byli povoláni i psovodi.

Dva účastníci turnaje utrpěli při útěku z haly drobná zranění, záchranná služba je odvezla na chirurgickou ambulanci do Ústí nad Orlicí. Jeden dostal při útěku dveřmi do holeně, druhý upadl a rozsekl si koleno, popsal zranění zhruba šestnáctiletých chlapců mluvčí záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda.

Příčinu pádu střechy zjišťují policisté. Zatím není zcela jasné, zda spadla pod tíhou sněhu, nebo z jiného důvodu.

Sportovní hala v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové

FOTO: Josef Vostárek, ČTK