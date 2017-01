„Předně je nutno konstatovat, že existovalo vážné a důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému úniku informací z trestního řízení,“ napsal Zeman. Vyšetřovatel GIBS i dozorové Vrchní státní zastupitelství podle něj tedy byli oprávněni provádět řadu úkonů trestního řízení a to, co dělali, bylo oprávněné.

„V dané věci bylo rovněž důvodné a v souladu se zákonem, aby podal vysvětlení policejní prezident Tomáš Tuhý, stejně jako podávaly vysvětlení i jiné osoby,“ má jasno Zeman. Kromě Tuhého přitom několikahodinový výslech absolvoval v červnu i jeho tehdejší náměstek Zdeněk Laube, který stál za kritizovanou reorganizací policejních sborů v podobě sloučení protikorupčního (ÚOKFK) a protimafiánského (ÚOOZ) útvaru.

Můj zdroj jen věděl, že si mají přijít pro tatu, důvod nevěděl. varovná esemeska

Druhým dechem ale nejvyšší žalobce dodal, že v kauze zjistil pochybení jak dozorové žalobkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (Jarmily Ošlejškové, pozn. red.), tak vyšetřovatele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Inspektor podle něj chyboval tím, že nepřesně popsal při zahájení úkonů trestního řízení skutkový děj a „následně adekvátně nereagoval na nová zjištění“. A to i přes skutečnost, že měl k dispozici i znalecký posudek Kriminalistického ústavu Policie ČR, který na jeho omyl upozorňoval.

Žalobkyně pak chybovala v podobném duchu, když omyl vyšetřovatele GIBS neodhalila, a to ani v okamžiku, kdy dotyčný kauzu možného úniku informací odložil. I ona přitom měla k dispozici zmíněný posudek.

Nepochopená SMS

Ve stručnosti šlo o to, že jednomu z obviněných v kauze údajně zmanipulovaných zakázek IT, podnikateli Davidu Tesaříkovi, jehož otci patří olomoucká společnost SW, se pouhý den před policejní razií mimo jiné i v sídle této firmy objevila v září 2014 v mobilu varovná SMS se souvětím: „Můj zdroj jen věděl, že si mají přijít pro tatu, důvod nevěděl.“

Vyšetřovatel GIBS však vedl celé trestní řízení v tom smyslu, že tuto SMS kdosi Tesaříkovi poslal, aby ho varoval. Měla přijít z německého telefonního čísla s koncovkou 312. To přitom komunikovalo s jiným německým telefonem, v němž byla v minulosti vložena SIM karta patřící Tuhého exmanželce.

Právě v této souvislosti hovořil v médiích někdejší šéf ostravské pobočky ÚOOZ Jiří Komárek o „brutálním úniku informací“ od policejního prezidenta.

Potrestejte si je sami

Jenže prověřováním se zjistilo, že problematická SMS nebyla příchozí, jak nesprávně mínil vyšetřovatel GIBS i dozorová žalobkyně, nýbrž odchozí. Tedy že zprávu nenapsal domnělý policejní vynašeč Tesaříkovi, ale sám Tesařík někomu s německým telefonním číslem.

A to prý bylo možné dovodit i ze zmíněného posudku, jenže s tím vyšetřovatel údajně nic neudělal, a dokonce i v usnesení o odložení věci svůj omyl v podobě nepřesného popisu událostí ponechal, stejně tak žalobkyně, když jeho text potvrzovala.

Zeman nyní proto požádal šéfa GIBS Michala Murína, aby se chybami podřízeného zabýval a vyřešil je v rámci své kompetence. Podle mluvčí inspekce Radky Sandorové by se ale na omyl přišlo, kdyby si dozorová žalobkyně nevynutila u vyšetřovatele zákaz o případu informovat jeho nadřízené.

Tuhý: Byl to útok na mě

„Kategoricky trváme na tom, že pokud by ze strany dozorové státní zástupkyně nebyly jejím pokynem vyloučeny kontrolní a řídicí mechanismy, těžko by došlo k takovému pochybení,“ zdůraznila Sandorová s tím, že ke stejnému závěru dospěl i kontrolní orgán inspekce.

Co se týká chybující žalobkyně, i u ní nechal Zeman možné potrestání na jejím nadřízeném, tedy vrchním státním zástupci v Olomouci Ivo Ištvanovi.

A Ištvan už věc s Ošlejškovou podle svých slov vyřešil. „Jak konstatovalo samo Nejvyšší státní zastupitelství, jde o drobné pochybení, které nemělo žádný vliv na průběh řízení,“ uvedl na dotaz Práva Ištvan.

Zemanovy závěry v pátek kvitoval policejní prezident Tomáš Tuhý.

Policejní prezident Tomáš Tuhý

„Vyjádření, které vydal nejvyšší státní zástupce, jasně ukazuje a potvrzuje ty skutečnosti, které říkám od začátku, že jde o pokus zaútočit na mě, na mou osobu. Samozřejmě to vítám,“ řekl Právu policejní prezident. Konstatování Zemana podle něj jednoznačně potvrzuje, že ze strany Tuhého k žádnému úniku informací nedošlo.

„Jasně to směřuje k tomu, že tady souvislost s mou osobou není žádná. A že jednoznačně dospíváme k závěru, že tyto věci byly připravovány v návaznosti na některé změny, které vedení policie dělalo, aby bylo nějakým způsobem znedůvěryhodněno, a byl to i pokus třeba zastavit ty změny (sloučení policejních útvarů do jedné centrály, pozn. red.),“ míní Tuhý. A nebere si servítky: „Byl to připravovaný útok směrem ke mně, na tom trvám.“

Ištvan: Tuhého výroky jsou nehorázné

Proti Tuhého slovům o připravovaném útoku na něj se však v pátek ostře ohradil šéf olomouckých žalobců Ištvan. „Ta dohledová prověrka jasně konstatovala, že nic z toho, co policejní prezident uváděl loni v září (v rozhovoru pro Právo tvrdil, že šlo o připravovaný útok na něj, pozn. red.), není vůbec pravda. A to, co říká teď po té prověrce, je snad ještě větší nehoráznost než jeho výroky v září. Dokonce v té prověrce je přímo uvedeno, že tam žádné důkazy nebyly vykonstruovány,“ odmítl Tuhého slova Ištvan.

Vrchní státní zástupce Ivo Ištvan

Ten si již Zemanovy závěry podrobně prostudoval a jasně prý říkají, že řízení nikdo nevedl s cílem někoho poškodit a něco na něj připravovat či konstruovat. „Obávám se, že ty silné výroky policejního prezidenta se míjejí s realitou, a ta dohledová prověrka to jasně říká,“ dodal Ištvan.