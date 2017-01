„Samotné požářiště bude našim vyšetřovatelům předáno k ohledání místa činu až v pondělí. Důvodem jsou bezpečnostní práce, které nyní na místě probíhají,“ podotkla krajská policejní mluvčí Lenka Sikorová s tím, že na místě požáru jsou od soboty i policisté ze speciální pořádkové jednotky. Ti zajišťují bezpečnost v okolí události a korigují dopravu.

Požár v Kopřivnici napáchal škody za milióny

FOTO: Pavel Karban, Právo

V průběhu nedělního dopoledne se už podařilo hasičům oheň zcela zlikvidovat. Z požářiště však stále vychází kouř. Stěny většiny hal jsou pobořené, střechy propadlé, na místě jsou hromady suti a zkroucené střešní konstrukce. „Bourací technika už odjela, statik tam už taky není, hasiči už jen dohašují a hlídají požářiště,“ sdělil zastupující mluvčí moravskoslezských hasičů Marek Gašparín.

Video

Požár haly v centru Kopřivnice. Zdroj: Právo

Najít odpověď na otázku, proč začalo hořet, je podle něj brzy. „Variant a možností je hodně, samozřejmě žádná z nich není předem uzavřena a dá se spekulovat o všech variantách,“ naznačil a dodal, že vyšetřování příčin masivního požáru začne až v pondělí, neboť vyšetřovatelé se stále nemohou dostat do všech částí objektu.

Požár zničil de facto šest hal, jedním z jejich největších vlastníků je kopřivnický podnikatel Zdeněk Jurečka. „Vůbec nevím, co s tím bude, polovina se už bourá. Škodu vůbec nevím, všechno to shořelo,“ řekl.

Co mohlo požár způsobit, neví. Nechtěl ani spekulovat o tom, co mohlo první halu, ze které se plameny rozšířily do zbylých pěti, zapálit. Dvě haly, které požár poničil, vlastní Petr Horák, který v místě požáru provozuje zámečnictví. „Shořela mi jedna hala, střecha, nevím, jestli zdi jsou v pořádku,“ povzdechl si a dodal, že v hale je nyní asi 15 centimetrů ledu.

Policisté u požáru zadrželi už v sobotu v noci opilého devětadvacetiletého muže, který se snažil dostat na místa, kde hořelo. „Policisté muže zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici, kde mu byla naměřena hodnota 2,2 promile alkoholu v dechu,“ doplnila policejní mluvčí Sikorová.