Nikola Galinov Stefanov pracoval sedm let v polském kamenolomu. Když lom zavřeli, začal se živit autodopravou. Z rodného Bulharska vozil do Polska cestující, zboží, podle obžaloby ale současně přes ČR tajně převážel léky, z nichž se měly následně vařit drogy - pervitin.

Státní zástupce Stefanova vinil z toho, že jako spolupracovník organizované skupiny převážel z Bulharska do Polska tablety obsahující pseudoefedrin. Ukryty byly v dutinách mercedesu, který obžalovaný řídil.

„Jednalo se o 36 igelitových sáčků s celkem 102 842 kusy tablet léčiva Cirrus s celkovou hmotností 39 308 gramů,“ uvedl žalobce s tím, že kontraband zajistili loni 21. února celníci při kontrole nedaleko benzínové stanice ve Svitavách. Ukryté tablety muži zákona objevili díky užití mobilního rentgenu. Bylo jich tolik, že by z nich mohlo být vyrobeno nejméně 12,5 kilogramu báze metamfetaminu.

Eura kvůli kořalce

„Nebudu vypovídat, protože se bojím o osud svých dětí,“ řekl hned v úvodu hlavního líčení obžalovaný.

Proto soudce Zdeněk Šulc četl jeho výpovědi z přípravného řízení. Jak z textu vyplynulo, když policisté ukryté léky objevili, byl prý zděšený, kolik jich tam je. O jejich přítomnosti údajně neměl ani tušení. „Vůbec si nedovedu vysvětlit, jak se tam 39 kilogramů pilulek vzalo,“ vypověděl tehdy dosud nikdy nestíhaný cizinec.

Stefanova soud potrestal i za zločin podplácení. Celníkovi totiž nabízel sto eur, když nebude muset zajet s autem pod rentgen a nechá ho odcestovat do zahraničí. Jak však poté tvrdil policistům, eura nabízel údajně ne kvůli schovaným tabletám, ale z obavy, že bude platit pokutu za převážené asi tři litry domácí kořalky.

Věřil jsem mu, protože to byl bratranec

Když začal jezdit mezi Bulharskem a Polskem, přišel za obžalovaným asi 40letý bratranec jeho matky. Sehnal mu nějaké cestující, zavazadla a později prý přišel i s balíky léků.

„Řekli mi, že to jsou léky proti bolesti. Aspirin. Třeba na konzervaci okurek, to se v Bulharsku dělává,“ vysvětloval Stefanov. Bratranci prý věřil.

„Řekli mi, že kdyby je u mne našli, mohli by mne zadržet na 24 hodin. Souhlasil jsem, protože jsem potřeboval zavazadla. Kdo dal další pilulky do polstrování, ale nevím. Bylo mi to celé divné, ale věřil jsem mu, protože to byl můj druhý bratranec. Nevěděl jsem, že mne takhle podvede. Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohly být drogy, protože ty se přece píchají,“ dodal.

V žádné organizované skupině prý nepracoval. „Asi jsem důvěřivý, věřím v dobré lidi. Proto si mne vybrali,“ tvrdil policistům v přípravném řízení.