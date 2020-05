Haranténa, prymulex, rouškomil aneb Jak koronavirus obohatil češtinu

Oblibu si drží slova spojená s rouškou, jako jsou rouškomil (člověk milující roušku) , rouškokaz (člověk, který roušku nenosí, ač by měl) , rouškovník (strom s rouškami) , hadrouška (použitá a nevábná rouška) , rouškomat (automat na roušky), pantáta bezroušek (člověk, který roušku nenosí, ač by měl) , roušička (žena šijící roušky) nebo roušpublika (zarouškovaná republika).

„Slova, která se dostanou na stránky Čeština 2.0, buď sbírám já, a nebo lidé, kteří mají rádi jazyk a mohou ho vložit na web. Přidají tam definici i příklad použití a já to poté schvaluji a pouštím ven. Většinu schvaluji, jde jen o to, aby to nebyly urážky nebo slova užívaná v úzké skupině kamarádů,” vysvětluje Kavka, jak se slovo do slovníku dostane.