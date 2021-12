Vymazlená domácí kancelář k Vánocům? Řekněte si šéfovi

Jednou z prvních věcí, kterou opravdu oceníte, jsou videokonferenční monitory řady C od společnosti Dell. Ty mají vestavěný soundbar a zabudovanou vysunovací pětimegapixelovou webkamerou. Full HD kvalita přenášeného obrazu je jedna věc, ale infračervené snímání s podporou Windows Hello umožňuje přístup do systému za pomocí obličejového rozpoznávání.

Všechny monitory od společnosti Dell doposud nabízely funkci Comfort View. To znamená, že škodlivé modré světlo bylo potlačováno softwarově. Tato funkce měla jednu neblahou vlastnost: při zapnutí zežloutla plocha. Oči netrpěly, ale barvy nebyly takové, jaké by si člověk představoval. U videokonferenčních monitorů je nově funkce Comfort View+. Modré světlo je potlačeno díky hardwaru, nemusíte nic nastavovat, a vidíte barvy takové, jaké mají být.

Poslední rok ukázal, že lidé denně stráví minimálně půl hodiny na video schůzkách. Co se týče volání, je to i přes dvě hodiny denně. Spolupracovat neznamená jenom zavolat si, nebo napsat si, ale sdílet spolu soubory, pracovat na nich, a zároveň vždy najít to, co potřebujete, na jednom místě. Kromě těchto základních věcí je v rámci týmu potřeba také jednoduše přiřazovat úkoly a sledovat jejich průběh. Řešení? Microsoft Teams! Dell spojil síly s touto platformou pro spolupráci, a tak můžete využívat integrované Office aplikace anebo sdílenou digitální tabuli. Pak lze během brainstormingu s kolegy živě spolupracovat a kreslit. To vše je propojené pomocí platformy Graph AI skrze Microsoft 365.