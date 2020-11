Výlety po Braniborsku: Inspirujte se a plánujte.

Po celý listopad je spolková země Braniborsko, region kolem Berlína, v částečném lockdownu. Jak to bude v prosinci, to vše závisí na vývoji koronavirové nákazy. Momentálně jsou uzavřeny hotely, restaurace i zařízení pro volný čas. Proto bychom Vás chtěli naladit do doby, kdy bude opět možné cestovat. Inspirujte se turistickými tipy po Braniborsku.