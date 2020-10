Učení na dálku je výzva pro rodiče, učitele i děti. Jak to co nejlépe zvládnout? Zapojte i videa

Zejména pro rodiče mladších dětí je současná situace náročná. „Je velice těžké vyvážit to, aby rodič nevypracoval úkol za dítě, ale přitom měl kontrolu nad tím, co dělá. Určitě bych radila vést děti k co největší samostatnosti. Důležité je například to, aby si po sobě zkusily úkol přečíst, klidně i nahlas. U starších dětí, od třetí třídy výš, je pak dobré, když si třeba umí bez pomoci rodičů zjistit, co mají za úkol a co budou daný den probírat,“ radí učitelka Dana Petrů, která učila děti na prvním stupni základních škol i v oblíbeném pořadu České televize UčíTelka. Podle ní je pak důležité zapojit do učebního procesu co nejvíce smyslů a fyzických aktivit. „Jinými slovy, co si děti osahají, ochutnají, ucítí, vyslechnou, uvidí a prožijí, to si zapamatují, aniž by si uvědomily, že se učí,“ dodává.