Třetina lidí si píše hesla na papír. Risk, říkají experti

Podle dat nejvíce českých uživatelů považuje za bezpečná složitá hesla (66 %), dlouhá hesla (42 %), unikátní (39 %) a zapamatovatelná (31 %). Podle odborníků je ale nejlepší volit kompromis mezi uvedenými parametry.

„Složité heslo naopak může být i riziko. Pokud použiji různé znaky a čísla, a ještě zvolím třeba heslo dlouhé 16 znaků, pak si takové heslo nebude možné zapamatovat. Méně technicky zdatný uživatel si pak heslo může psát do počítače nebo na papír. A to bezpečnost ohrožuje,“ popisuje Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti ESET.

Do notýsku si hesla skutečně napíše 33 % českých uživatelů, 63 % říká, že většinu si pamatuje z hlavy. Jen čtvrtina lidí využívá speciální program pro správu hesel. Ten experti doporučují jako nejvhodnější variantu, jak se o hesla starat. Správce hesel lze navíc najít i v některých antivirových programech.