Šéf VZP Zdeněk Kabátek: Děláme změny, které by měly zlepšit české zdravotnictví

Za posledních pět let o 55 miliard korun. Dobrého hospodaření využila i k tvorbě rezerv, které představují rekordních 16 miliard korun. „Tyto výsledky nám umožnily v loňském roce nastartovat změny, které by měly vést k dalšímu zvýšení úrovně českého zdravotnictví a zlepšení služeb pro naše klienty,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Odstranili jsme regulační mechanismy, tedy nemocnicím hradíme veškerou péči o naše pacienty. Do tohoto kroku jsme investovali v průběhu let 2018 a 2019 více než dvě miliardy korun.

Jsem přesvědčen, že ano. Převážná část prostředků, o kterých mluvíte, bude použita na úhradu zdravotní péče, a to vždy s ohledem na medicínskou potřebu a kvalitu. Naši klienti tak mohou počítat s lepší dostupností zubařů díky programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE, s jistotou zajištění péče praktického lékaře nebo zvýšenou kvalitou služeb poskytovaných chronicky nemocným. Garantujeme dostupnost lůžkové péče, nadefinovali jsme síť urgentních příjmů, zvýšili jsme dostupnost superspecializované péče v návaznosti na vznik nových pracovišť revmatologie, oftalmologie, atd.

Strukturu příspěvků neměníme už několik let a při jejich doplnění dbáme na to, aby klienty motivovaly k zodpovědnému životnímu stylu. Na tři tisíce korun jsme navýšili příspěvek pro nastávající maminky, o který je dlouhodobě velký zájem. Čerpat jej mohou například na úhradu různých screeningových vyšetření v těhotenství, dentální hygieny nebo nově na zakoupení či zapůjčení monitoru dechu. Rodiče, jejichž děti se narodily s porodní váhou menší než 1 500 gramů, mohou navíc požádat o další 3 tisíce korun na speciální výživu nebo na rehabilitační péči pro ně. Navýšili jsme i řadu příspěvků na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Liší se podle typu očkování a pohybují se v rozmezí od 200 korun až po 2 500 korun. Ženám od 25 do 45 let přispíváme 500 korun na vyšetření prsu, onkologicky nemocným pacientům pak až dva tisíce korun na nákup paruky. Nově jsme zavedli příspěvek ve výši 500 korun pro oceněné neaktivní dárce krve a 1 000 korun na dentální hygienu pro pravidelné dárce krve. Ti už mohou letos od pojišťovny získat až 3 tisíce korun. Nezapomínáme ani na děti, kterým nabízíme příspěvek i na speciální dietní programy ve výši 6 až 10 tisíc korun. Těch možností je celá řada. Přesný výčet najdou naši klienti na webových stránkách www.vzp.cz.