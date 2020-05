Představa výhry láká. Zkuste i vy štěstí v nové loterii

Opět přišel čas provětrat šatník, zajít si ke kadeřnici, hodí se nová zeleň do květináčů, a k útratám svádí i opět otevřené obchody. Nejspíš to sama znáte. Kde na to ale všechno vzít? Pracovat do úmoru, zadlužit se, mít schopného muže – možností je nekonečné množství. Víte ale, co je vzrušující a dává naději? Zkusit občas náhodu v loterii! Naděje přece umírá poslední a štěstí přeje odvážným.