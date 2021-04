Odložili vám operaci křečových žil? Navštivte praktika a nechte si předepsat venofarmaka

Konzultace s odborníkem je nutná, protože vám může v případě chronického žilního onemocnění předepsat venofarmaka, léky na posílení žilních stěn. Dlouhodobá terapie léky je nezbytná proto, abyste předešli dalšímu zhoršování projevů. Mohlo by se stát, že než k zákroku dojde, budete potřebovat dražší a složitější metodu odstranění, protože se problém kvůli zanedbání léčby mezitím zhorší. Mnoho zákroků navíc nehradí pojišťovna.

Nízké, nebo naopak vysoké teploty vzduchu mohou některé projevy zdůraznit nebo potlačit. V létě lidem více natékají nohy a trápí je metličky a křečové žíly více než v zimě. To, že jde o příznaky, které jsou markantnější v teplých měsících, neznamená, že se na zimu žíly najednou uzdravily. Jen se na chvíli příznaky trochu potlačily, ale chronické žilní onemocnění nezmizelo. Na jaře se otoky a bolest nohou zase projeví a můžou se velmi rychle začít zhoršovat. Někdy až do fáze, kdy už nebude jiná cesta než zauvažovat o zákroku. I to je další důvod, proč byste se měli objednat k praktickému lékaři a nespoléhat se jen na volně dostupné přípravky z lékárny. Ty mají jen podpůrný, nikoliv už léčebný charakter. Zákroky v nemocnicích mohou být sice odložené, ordinace lékařů jsou ale stále otevřené.