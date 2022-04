Objem internetových rizik pro děti roste. Jak je chránit?

Je důležité dbát na to, aby všechna zařízení, a to i ta dětí, měla nainstalovaný bezpečnostní program, který je chrání. I dospělí totiž někdy jen těžko poznají promyšlené sociální inženýrství. Mezi další preventivní opatření, které lze dětem vštěpovat, paří pravidelné aktualizace operačního systému a programů, obezřetnost při stahování příloh e-mailů či dat z úložišť. Pravidlem by mělo být využívání oficiálních obchodů pro stahování programů aplikací.