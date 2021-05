O desítkách tisíc ojetých aut se kupující nedozví pravdu

Kdo si chce teď koupit ojeté auto, měl by si dávat dobrý pozor na to, jestli opravdu ví, za co chce zaplatit. Co vše se aktuálně na trhu děje?

Na Cebii, která na webových stránkách www.zkontrolujsiauto.cz provozuje systém AUTOTRACER na kontrolu historie ojetých vozidel, se nyní častěji obracejí i lidé, kterým prodejce například přiznal havárii, ale neřekl jim o stočeném tachometru. „Příkladem může být majitel jednoho Seatu Alhambra, který jej zakoupil jako dovezené z Německa v roce 2015. Prodejce v tomto případě sice přiznal předchozí havárii a opravu, ale nezmínil se o úpravě stavu km na tachometru o několik desítek tisíc km směrem dolů. To se majitel vozu dozvěděl až letos poté, co se snažil vůz prodat a zájemce si ho prověřil v našem systému AUTOTRACER. Je proto důležité nespoléhat se jen na to, co řekne prodejce, ale snažit se o voze získat co nejvíce informací. Kromě zbytečně utracených peněz pak vzniká také problém při případném prodeji vozidla,“ zdůrazňuje Pajer.