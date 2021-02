Nová kariéra? Chce to si věřit

Jak ve finančním poradenství začít, co potřebujete, jaké jsou výdělky – i o tom jsme se bavili s Romanem Jonášem, regionálním ředitelem Fincentrum & Swiss Life Select , který se za třináct let u této společnosti vypracoval mezi renomované poradce.

Začínal jsem budoucí kariéru finančního poradce možná netypicky – u Policie ČR. Ale co vím od kolegů, tak řada z nich začínala také ve zcela jiném oboru, než jsou finance. Po pár letech jsem zkusil práci v pojišťovnictví, ale lákalo mě finanční poradenství. I když jsem vůbec nevěděl, co tato profese obnáší, rozhodl jsem se, že se touto cestou vydám. A nezastírám, že motivací byla možnost vysokého výdělku, kterou tato profese nabízí. Chtěl jsem svým rodičům i sám sobě dokázat, že můžu žít jinak než lidé kolem mě, kteří neudělali nic pro to, aby změnili svůj život k lepšímu. Já měl naprosto jednoznačnou představu o tom, čeho chci v životě dosáhnout. A tento obor a práce ve Fincentru mi to umožnila a splnila mi sny a přání.