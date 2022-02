Nakupujte na internetu snadněji

Nakupování po internetu z pohodlí domova není nijak složité. Po vybrání zboží se stačí přihlásit do svého účtu nebo jen vyplnit osobní a doručovací údaje, a nakonec zadat čísla platební karty. Mnohdy ale tyto stále se opakující kroky vedou k tomu, že zákazník objednávku nedokončí. Visa se proto snaží tyto kroky vylepšovat, aby bylo online placení jednodušší a rychlejší. V České republice tak s dalšími partnery spustila Click to Pay s Visa. Díky tomuto řešení se výrazně sníží počet kroků nutných pro dokončení objednávky, kdy například spotřebitelé nemusí při platbě kartou vyplňovat 16místné číslo karty. Nová platební metoda je navíc chráněna nejmodernější technologií pro ověřování totožnosti, díky čemuž jsou citlivé údaje každého nákupu nahrazeny unikátním tokenem. Data o konkrétním nákupu tak nelze dohledat.

Spotřebitelé při placení online mohou zapomenout na opakované vyplňování 16místného čísla své platební karty, a to jim značně ušetří čas. Už si ani nemusí pamatovat hesla do svých účtů ani vyplňovat různé kolonky. Řešení navíc klade maximální důraz na ochranu plateb a osobních údajů. Díky Click to Pay s Visa tak spotřebitele už nemá od online nákupů co odradit.