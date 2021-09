Kybernetická bezpečnost se týká i dětí. 5 věcí, které musejí vědět

Jaké informace nikdy nesdílet

Sociální sítě představují jisté riziko pro ochranu soukromí každého z nás. I to je důvod, proč řada sítí má minimální věkový limit. Ovšem děti jej porušují, navíc existují i dětská fóra. Školáci by měli vědět, jaké informace by o sobě nikdy neměli prozrazovat, například kolik jim je let, kde bydlí, kam chodí do školy nebo co dělají jejich rodiče. Stejně tak není vhodné posílat komukoliv fotografie a videa, protože odstranit je z internetu, pokud by si to rozmysleli, je velmi složité.