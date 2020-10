Dimash Kudaibergen: Jak se díky hudbě objevují nové trasy

Vlast ocenila koloratura a charismatické schopnosti svého hrdiny, a v témže roce 2015 mu udělení Kazachstán Národní cenu « lidové oblíbené roku » v nominaci « Artist estrády ». Po tomto vítězství začal být kazašský zpěvák zván do různých evropských a asijských zemí a v roce 2016 absolvoval turné po Kazachstánu s dnes již slavným turné « Ұмытылмас күн » nebo « Незабываемый день » («Nezapomenutelný den»,«Unforgettable Day»), pojmenované podle stejnojmenné písně, kterou napsal Dimash ve věku 19 let.

Celosvětová exploze uznání však nastala poté, co se Dimash zúčastnil populární televizní show « I am a Singer-2017 » v televizi Hunan (Hunan TV). V kolosálně náročné soutěži s uznávanými světovými zpěváky se dostal do finále a obsadil druhé místo. Jeho vystoupení na singlu « I am a Singer-2017 » se umístil na prvním místě v hitparádách Fresh Asia Music, včetně singlů « Незабываемый день » a «Eternal Memories» v žebříčku QQ iTunes v den vydání. Dimash získal několik hudebních ocenění, mezi nimi i cenu «Best Asian Singer» na 24. China Music Awards, považovanou za ekvivalent «Grammy» a «Nejpopulárnější zahraniční zpěvák» na Tencent MTV Asia Music Gala.