Čtvrtina studentů nezálohuje, při distančním studiu riskují

Na jaře si řada studentů vyzkoušela distanční vzdělávání v praxi. Aktuálně se debatuje o tom, že možná bude nutné školy při případné druhé vlně znovu uzavřít. Pro řadu studentů to ale nepředstavuje zásadní problém. Podle výzkumu společností ESET a Seznam z loňského podzimu jsou technologie samozřejmost: Naopak 97 % by považovalo studium bez internetu za mnohem těžší, ne-li nemožné. Pro řadu starších studentů je samozřejmé, že si poznámky píší do vlastního počítače nebo je mají dokonce v mobilním telefonu.

„Vychází to zhruba na třetiny. Třetina studentů si vede papírové poznámky, třetina elektronické a třetina to kombinuje. Je zajímavé, že 63 % studentů využívá telefon také při domácí přípravě do školy. O to důležitější je, aby i menší žáci měli zažité zásady bezpečné práce s technologiemi,“ popisuje Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti ESET.