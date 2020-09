Česká nanočistička vzduchu, s účinností proti virům, přináší revoluci v technologii i formě čištění vzduchu

Čističky vzduchu jsou na trhu již několik desítek let. Jedná se převážně o plastové spotřebiče, které jsou určeny do interiéru k postavení na zem či na stůl. Nabídka firmy NanoFlow posouvá tuto tradiční podobu na další úroveň. Vedle závěsných čističek na zeď to jsou především přenosné verze, které budí velký zájem.