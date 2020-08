Bez digitální transformace se snižuje šance uspět

Realita však je taková, že mnoho majitelů a ředitelů ani neví, jak s digitalizací začít. Přitom je to snadné, rychlé a nestojí to mnoho.

Základem je umět získat kontrolu nad svými produktovými a projektovými daty a procesy. Mít data uložena na jednom místě, neduplikovat, ale verzovat je, vytvořit digitální pravidla a řád pro správu dat a umožnit bezpečný přístup k nim, jinými slovy vybudovat digitální páteř podniku. Právě digitální páteř by měl mít každý podnik, který se chce vydat nebo se již vydal cestou digitalizace.

Ve skutečnosti je to mnohem jednodušší, než si myslíte. Nepotřebujete na to ani žádné tabulky. Při bližším pohledu na určité oblasti fungování firmy můžete úspory velmi snadno identifikovat a kvantifikovat jejich přínos.

Je to digitální páteř propojující všechny systémy, se kterými pracujete nebo budete v budoucnu pracovat, jako např. ERP, MOM, MES, CAD, Simulace, Virtuální realita, IoT i integraci MS Office aplikací. Uživatelé nejsou nuceni měnit software, ve kterém jsou zvyklí pracovat.

Nejčastějším omylem výrobních podniků je to, že se zaměří na řešení jednoho konkrétního problému v daný okamžik – říkejme tomu záplata. Při takovém přístupu chybí pohled z vyšší perspektivy a dlouhodobá strategie. Pokud budete mít už několik takovýchto záplat, jednoho dne zjistíte, že to jako celek nefunguje, že máte mnoho systémů (záplat), které musíte spravovat, které spolu nekomunikují a stojí vás to čas a peníze navíc. Ve světě záplat je těžké efektivně pracovat, záplaty vás omezují a znemožňují dělat další užitečné a potřebné změny. Čím více různých záplat máte, tím déle se zaměstnanci musí učit pracovat s rozdílnými systémy a filozofiemi. Tím více administrativy vzniká. Proč tedy nemít jen jedno uživatelské rozhraní, které roste s vašimi potřebami?