3 dny plné zábavy na 22. International Tattoo Convention Prague powered by Pulze!

Po dvouleté přestávce je Tattoo Convention Prague zpět! Více než 170 tatérů z celého světa, koncert Monkey Business, Miss Tattoo, bondage shows, bondage workshop, freak shows, fashion shows, djs, food zóna a další. To vše na jedné akci a během tří dnů! To je 22. International Tattoo Convention Prague Powered by Pulze, která probíhá od 20 do 22.5.2022 v Malé sportovní hale na Výstavišti v Praze 7.