Cestování vlastním autem má jednu nevýhodu oproti hromadné dopravě. Když se po cestě s vaším vozem něco stane, není řešení problému a starost o posádku na dopravci, ale na vás. Není nic nepříjemnějšího než zůstat s celou rodinou na půl cesty do vysněného cíle. Může to být opravdu stresující situace, kvůli které se sen o pohodové dovolené najednou rozplyne.

Naštěstí už v dnešní době existuje spolehlivé řešení v doplňkovém pojištění. Ty nejlepší asistenční služby se postarají o vozidlo i posádku bez doplatku a bez ohledu na příčinu nepojízdnosti. Většina lidí se spoléhá na předplacené služby ke svému auto pojištění, ale pak stává, že jsou v krizové situaci nemile překvapeni. Tyto základní služby nejsou přizpůsobené pro cesty na dovolenou do zahraničí a postarají se jen o to nejnutnější. Na praktickém příkladu si ukážeme rozdíl mezi základními a prémiovými asistenčními službami. Novákovi cestují autem z Plzně na Makarskou, ve Slovinsku se jim porouchá spojka a následují dva možné scénáře.

Scénář 1 – pan Novák má pouze asistenční službu ke svému havarijnímu pojištění

Asistenční služba zajistí odtah zdarma do nejbližšího servisu. Tam se ukáže, že doba opravy by přesáhla dobu plánované dovolené. Pan Novák žádá další služby, aby mohl s rodinou pokračovat na dovolenou a pak se vrátit, ale pojistné podmínky mu přiznávají pouze nárok na ubytování pro posádku na 2 dny a náhradní dopravu vlakem, nebo autobusem. To bohužel moc neřeší a Novákovi pravděpodobně o svou vysněnou dovolenou přijdou, budou muset improvizovat a vše přizpůsobit porouchanému vozidlu.

Scénář 2 – pan Novák má přikoupené prémiové asistenční služby

Asistenční služba zajistí odtah zdarma do servisu. Pan Novák chce pokračovat v cestě, a proto mu asistenční služba zajistí bez čekání náhradní vozidlo stejné kategorie. Klient se svou rodinou pohodlně pokračuje na dovolenou. Operátor informuje pana Nováka, že oprava by trvala minimálně 10 dní. Je jasné, že do konce dovolené se to nestihne a stejně by tak velkou opravu pan Novák raději řešil se svým servisem v Plzni. Asistenční služba proto zajistí následující řešení: náhradní vozidlo si klient ponechá, dokončí dovolenou podle plánů a vrátí se s ním do Plzně. Česká odtahová služba přijede ke klientovi domů, naloží náhradní vozidlo a vrátí ho autopůjčovně. Ve Slovinsku pak vyzvedne klientovo porouchané auto a odveze ho do domovského servisu v Plzni.

To vše dostane pan Novák zcela zdarma bez jakéhokoliv doplatku. Na všechny tyto služby a ještě mnohé další má totiž nárok s prémiovým pojištěním Mobilita24 za pouhých 1090 Kč na 30 dní. Za ten pocit jistoty během dovolené je to opravdu symbolická částka, zvlášť když si porovnáte popsané scénáře, které patří mezi velmi časté. Přikupte si na cestu pojištění asistenčních služeb a užijte si dovolenou autem bez starostí takovou, jaká by měla být.